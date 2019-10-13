كدنو: الجنوب يتسلم كتب اللغة التباوية بعد اعتمادها من تعليم الوفاق

أكد الناشط الحقوقي من قبائل التبو، جنوبي ليبيا، حسن كدنو، أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق الليبية اعتمدت اللغة التباوية، بمناهجها الدراسية كمادة أساسية لطلاب المرحلة الابتدائية لأول مرة في تاريخ ليبيا.

وبحسب وكالة سبوتنيك أكد كدنو أن “اعتماد اللغة التباوية جاء بناء على قرار صادر عن المؤتمر الوطني العام المنتخب عام 2012 بشأن اعتماد اللغة الأمازيغية في التعليم الأساسي والعالي” مضيفا أن” تدريس اللغة التباوية سيكون في مناطق الجنوب الليبي وبالتحديد بالجنوب الشرقي، الكفرة وربيانة وباقي مدن الجنوب الغربي” موضحا أن “المستهدفين الآن هم طلاب التبو في السنة الابتدائية الأولى والثانية والثالثة أما الآخرين فهم غير ملزمين”، مؤكدا ” وصول كتب مدرسية للجنوب ومن بينهم مادة واحدة أخرى جديدة وهي اللغة التباوية”.

وأضاف أن “هناك طاقم من المعلمين تم تدريبهم على أساسيات تدريس اللغة وهذه أول مرة في تاريخ ليبيا، أي منذ تأسيس الدولة الليبية قبل 60 عاما تعتمد دراسة اللغة التباوية في المناهج الليبية”.

وأشار كدنو إلى أن “اللغة التباوية تعتبر هي أحدى اللغات في ليبيا، حيث يتحدث بها التبو في فزان والكفرة بالجنوب الليبي، بالإضافة إلى بعض القبائل العربية التي تجاورهم كما يتحدث بها التبو في شمال تشاد وشرق النيجر، فضلا عن العديد من القبائل الأخرى التي تجاورهم، وهي من حيث التصنيف تنتمي إلى الفرع الغربي للغات النيلية الصحراوية”.

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