أعلنت غرفة عمليات الجيش، أنه تزامنا مع الضربات الجوية لمقاتلات السلاح الجوي؛ الوحدات العسكرية بالجيش الوطني الليبي نجحت في تنفيذ عمليات واسعة بمحاور العاصمة توغلت من خلالها وقامت باقتحام مواقع هامة لقوات الوفاق، في كلاً من محاور ” اليرموك والعزيزية ”

وأكدت الغرفة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن العملية تمت بنجاح والجيش في طريقة لاستكمال انتصاراته

The post الجيش يتوغل داخل محوري اليرموك والعزيزية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية