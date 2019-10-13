المعلمون يعتصمون أمام «تعليم الموقتة» للمطالبة برفع رواتبهم

قال شهود عيان إن مجموعة من المعلمين نظموا اعتصامًا أمام مقر وزارة التعليم التابعة للحكومة الموقتة في مدينة البيضاء صباح اليوم الأحد ، للمطالبة برفع رواتبهم.

ووفق الشهود، فقد عبر المعتصمون عن احتجاجهم على الاعلان عن بدأ العام الدراسي دون الالتفات الى مطالبهم التي طالبوا بها منذ مدة. وطالب المعتصمون بإغلاق مكاتب الوزارة واقالة وزير التعليم من منصبه، ما تسبب في مشادة كلامية بين المعتصمين والموظفين، الأمر الذي أجبر رجال أمن الوزارة لاطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين.

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ونشرت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تسجيل مصور لما قالت إنه إطلاق رصاص أمام وزارة التعليم في البيضاء لفض اشتباكات المتظاهرين.وتتفاقم أزمات العام الدراسي الجديد مع إعلان نقابات المعلمين في المنطقة الشرقية الدخول في اعتصام مفتوح، من أجل تنفيذ مطالبهم المتمثلة أساسا في تطبيق القانون رقم (4) الصادر عن مجلس النواب والقاضي برفع المرتبات.

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