بوتن: القذافي كان على حق.. كل ما حذر منه تحقق

أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن التحذيرات التي أطلقها الزعيم الراحل معمر القذافي بشأن تبعات إسقاط الدولة الليبية قد تحققت.

وقال بوتين في لقاء تلفزيوني “إن الفوضى التي سادت بعد العمليات الحربية، (في ليبيا) لم تتوقف حتى الآن” مضيفا شركاؤنا الغربيون خدعونا.

وأردف بوتين “لقد صوتت روسيا على قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي” موضحا أن القرار يمنع الزعيم الراحل معمر القذافي “من استعمال الطيران ضد المنتفضين، ولكنه لا يتضمن أي شيء يبيح لأي طائرات أن تقصف أراضي ليبيا ولكن هذا ما فعلوه تماما. أي أن هذا أيضا، في حقيقة الأمر، مخالفةً، تجاوز، لمجلس الأمن الدولي في كل ما جرى عمليا ونحن جميعنا نعلم تمام العلم ماذا نتج عن ذلك” مضيفا “هناك حتى الآن الفوضى، والتخبط وانهال سيل من المهاجرين عبر ليبيا، الأمر الذي كان القذافي يحذر منه دائما، وما أن اختفى هذا الجدار، حتى انطلق السيل والآن ها هم يواجهون ما سبق تحذيرهم منه. ولكن هذا ليس الأهم، ربما.. بل الأهم أنه يزعزع استقرار الشرق الأوسط بأسره”.

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