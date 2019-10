عودة 392 مصريا من ليبيا عبر منفذ السلوم البري

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 392 مصريًا بينهم 341 سافروا بصورة شرعية و51 بصورة غير شرعية، وعبور 238 شاحنة في الاتجاهين، خلال الفترة من 7 حتى 11 أكتوبر الجاري.

وقال مدير أمن مطروح – في بيان اليوم الأحد – إنه تم الانتهاء من إجراءات سفر 1680 عبر المنفذ منهم 395 مصريًا و1285 ليبيًا..مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إجراءات مغادرة 45 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 193 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.

