وقفة احتجاجية في غدامس تضامنا مع الأطباء المحتجزين

نظم أعضاء المجلس البلدي غدامس، والعناصر الطبية والطبية المساعدة، وموظفو مستشفى غدامس العام وإدارة الخدمات الصحية اليوم وقفة احتجاجية، تضامنا مع الأطباء المحتجزين في مدينة الزنتان، القادمين من طرابلس إلى مدينة غدامس، واستنكارا لهذه الحادثة .

وكان عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، قد كشف لقناتنا أمس عن أن البلدية شكلت غرفة طوارئ تتعلق بالحادثة، وأن أعيان الزنتان والقيادات الاجتماعية اتخذت موقفا إيجابيا من الموضوع.

هذا وتناقلت وسائل إعلام محلية نبأ اختطاف فريق طبي، مكون من ستة أطباء يعملون بمستشفى شارع الزاوية، أثناء توجههم إلى مدينة غدامس في مهمة عمل.

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