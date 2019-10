بومريز : الحكومة خصصت 40 مليون دينار لتجهيز المدارس

قال وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز إن رئاسة الوزراء خصصت ما قيمته 40 مليون دينار لتجهيز المدارس مشيرا مضيفا قمنا بتشكيل لجنة خاصة بالتطوير التعليمي تحت مسمى لجنة (20 , 25) حيث تهدف هذه اللجنة لزيارة جميع البلديات وجلوس ذوي الخبرة من الجامعات والمدارس خلال شهر ونصف لوضع خطة لخمسة سنوات، لتطوير التعليم العام والعالي.

وأشار الوزير في تصريحات إعلامية إلى أن الوزارة قامت بمراجعة الزيادات للمعلمين وإحالتها لمجلس النواب رغم علم الوزارة أنه لا يوجد تغطيات مالية لكن لضمان حقهم موضحا أنه تمت الموافقة على قانون الزيادات للعاملين بقطاع التعليم من قبل مجلس النواب مردفا تعهدنا خلال تحرير طرابلس بتوفير التغطية المالية وصرف هذه الزيادات.

ودعا بومريز المعلمين للاعتصام أمام مصرف ليبيا المركزي، وقال أتوجه برسالة لنقيب المعلمين بما أن ثلاث أرباع المعلمين موجود بالمنطقة الغربية، لماذا لا تعتصموا أمام مصرف ليبيا المركزي في طرابلس حيث أموال النفط.

وأشار إلى أنه جرى تخصيص قيمة 4 مليون لصيانة جامعة درنة التي ستبدأ أعمال صيانتها الاسبوع القادم موضحا أنه جرى أيضا تخصيص مبلغ وقدره 200 مليون لمدينة درنة ويشمل ذلك صيانة المدارس ومؤسسات الدولة بالمدينة موضحا أن الوزارة قامت بصيانة أكثر من 400 مدرسة واقعة تحت سيطرة الحكومة المؤقتة.

وبين وزير التعليم أن أغلب المخازن الواقعة في نطاق الحكومة المؤقتة استلمت دفعات من الكتاب المدرسي لهذا العام موضحا أنه خلال نهاية الأسبوع الجاري ستصل باقي الدفعات لجميع المخازن وتكون جاهزة بنسبة 100% في بداية شهر نوفمبر.

وأعلن بومريز التعليم تنازله عن راتبه كوزير من بداية شهر 10 الجاري مؤكدا أنه سوف يتقاضي راتبه كعضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي، تضامناً مع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

