الثني يبحث معوقات عمل جهاز الإمداد الطبي

التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الأحد مع رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد ارتيمة.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بحث سير عمل الجهاز والمعوقات والعراقيل التي تواجه سير العمل وكيفية وضع الحلول الجذرية لضمان سير العمل على أكمل وجه.

وأبدى الثني خلال الاجتماع الموافقة على تخصيص قيمة 6,000,000 دينار لتخليص الإجراءات الجمركية لعدد 250 حاوية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وأذن الثني للجهاز العمل على إنشاء منظومة مربوطة بكافة المستشفيات لزيادة الرقابة على الأدوية والحد من ظاهرة التلاعب وسرقة الأدوية.

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