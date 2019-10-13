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بركان الغضب: العثور على أسلحة روسية الصنع في محيط العزيزية

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة الوفاق، العثور على أسلحة وذخائر وملابس ولوازم عسكرية روسية الصنع خلال تمشيطها محاور القتال في محيط العزيزية.

وقالت في إيجاز صحفي صادر اليوم الأحد، إن «الذخائر نوع AGS-30 و AGS-17»، معتبرة أن «العثور على هذه الأسلحة والمعدات بعد دليلا اضافيا لوجود مرتزقة فاغنر مساندة لحفتر».

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ويستمر القتال بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة وبين القوات التابعة لحكومة الوفاق على محوري اليرموك والعزيزية بالعاصمة طرابلس. وأعلنت قوات الجيش التابعة للقيادة العامة أمس السبت عن «تنفيذ عمليات واسعة بمحاور العاصمة في كلاً من محوري اليرموك والعزيزية».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • انت حمار ياحمار تسليح الجيش الليبى ايام القذافى كله روسى وطائراتكم التى تك تدميرها ميج رورسى والجيش الليبى مدرب على السلاح الروسى مما يدل على غباوتكم اما اكذوبة تمشيط فالكل يعرف انكم تفرون من العزيزية تحت ضربات الطيران الحربى للجيش الوطنى وتتركوا جثث قتلاكم ولم نسمع ان الجيش الوطنى ترك ابدا جثث الشهداء كفاية غباء ياخوان لان الاسلحة الروسية الحديثة لو وصلت الجيش الوطنى لجعلتكم كعصف مأكول فروسيا لديها اسلحة متطورة ليس لها مثيل فى العالم كما قال بوتن فى تصريح لقناة العربية

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