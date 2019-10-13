بركان الغضب: العثور على أسلحة روسية الصنع في محيط العزيزية

أعلنت عملية «بركان الغضب»، التابعة لحكومة الوفاق، العثور على أسلحة وذخائر وملابس ولوازم عسكرية روسية الصنع خلال تمشيطها محاور القتال في محيط العزيزية.

وقالت في إيجاز صحفي صادر اليوم الأحد، إن «الذخائر نوع AGS-30 و AGS-17»، معتبرة أن «العثور على هذه الأسلحة والمعدات بعد دليلا اضافيا لوجود مرتزقة فاغنر مساندة لحفتر».

اقرأ أيضا: «بركان الغضب»: إسقاط طائرة استطلاع مسيرة روسية الصنع في عين زارة

ويستمر القتال بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة وبين القوات التابعة لحكومة الوفاق على محوري اليرموك والعزيزية بالعاصمة طرابلس. وأعلنت قوات الجيش التابعة للقيادة العامة أمس السبت عن «تنفيذ عمليات واسعة بمحاور العاصمة في كلاً من محوري اليرموك والعزيزية».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا