أعلنت غرفة عمليات الكرامة، أن اللواء 73 قام بدعم ميادين القتال بعدد 5 سرايا قتالية منها سرية هاوزر ك303 مدفعية وسرية دبابات ك298 دبابات و3 سرايا مشاة، وذلك تحت إمرة اللواء علي القطعاني.

وذكر عضو شعبة الإعلام باللواء 73 مشاة، المنذر الخرطوش، الأحد، أن وحدات اللواء 73 مشاة خاضت معارك شرسة في الدفاع عن نقاط تمركزها فن الأحياء البرية بدءا من كزيرما إلى كوبري المطار، ولم تخسر نقطة واحدة، قبل أن تأتي الأوامر بالتقدم في الساعات الماضية في نقاط مختلفة كسائر وحدات القوات المسلحة في جميع المحاور.

The post اللواء 73 يدعم ميادين القتال في طرابلس بالآليات والأفراد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية