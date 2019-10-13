بدء استلام شحنات الكتاب المدرسي استعدادا لتوزيعه على ربوع ليبيا

استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد، تابع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، فوزي عبدالرحيم، وصول شحنات الكتاب المدرسي لمرحلة التعليم الأساسي إلى مخازن إدارة مصلحة التقنيات وصيانة المرافق التعليمية في مدينة شحات.

وأكد وزير التعليم وصول سبعين في المئة من إجمالي الكمية، مؤكدا أن الوزارة ستوزع الكتاب على كافة ربوع ليبيا خلال أسبوعين، مضيفا أن الوزارة ستستقبل بقية التجهيزات من مقاعد وسبورات وأدوات نشاط رياضي وفني وقرطاسية، داعيا المعلمين ومديري المدارس للبدء بالعام الدراسي في موعده المحدد .

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