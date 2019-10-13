السراج يبحث تحسين الخدمات الصحية بطرابلس

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي نبيل العجيلي.

واطلع السراج، خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، على سير العمل بهذا المرفق الهام، ومتطلبات تطوير الأداء، بتوفير كافة المستلزمات من أحدث الأجهزة والمعدات، وبرامج التدريب، وربط المستشفى بالمراكز الطبية المتخصصة في الدول المتطورة، والتنسيق في ذلك مع وزارة الصحة وبما يساهم في توطين العلاج.

من جهته استعرض العجيلي، خلال الاجتماع برنامج تحديث وتطوير قسم النساء والولادة بالمستشفى، حيث أعطى السراج تعليماته بتوفير الموارد المالية اللازمة لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لتمويل هذا البرنامج.

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