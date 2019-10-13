“صحة الوفاق” تُدين تغييب أطباء القافلة الطبية

أدانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الإخفاء القسري لـ6 أطباء متطوّعين كانوا ضمن قافلة طبية متوجهة إلى مدينة غدامس قادمة من طرابلس، قبل أن تعترضها مجموعة مسلحة قرب مدينة الزنتان.

وأكدت الوزارة أنها “تواصلت مع بلدي وأعيان الزنتان عن طريق لجنة الأزمات والطوارئ وعبرت عن رفضها واستيائها من هذه الأفعال التي تجرمها القوانين المحلية والدولية”.

وناشدت وزارة الصحة في بيان لها، أعيان مدينة الزنتان للعمل على الإفراج الفوري للأطباء المحتجزين، كما طالبت الجهات الرسمية المعنية من بينها وزارة الداخلية بالتحقيق في تفاصيل هذه الحادثة وتكثيف الجهود لإطلاق سراح الكوادر الطبية وحمايتهم وملاحقة الجناة.

وأثارت حادثة اعتراض الأطباء المتوطوعين غضب واستنكار الليبيين والمؤسسات والمنظمات الحقوقية التي طالبت بدورها بتحرك الجهات المعنية في ليبيا لوقف مرتكبي جرائم التغييب القسري.

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