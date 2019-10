صحة الوفاق تطالب بالإفراج عن الأطباء المحتجزين وتدين الاعتداء عليهم

دانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق بأشد العبارات الإعتداء الذي تعرضت له القافلة الطبية الإنسانية المتوجهة لمدينة غدامس والإخفاء القسري والتغييب لعدد 6 من الكوادر الطبية الوطنية الذين كانوا ضمن القافلة التي كانت تهدف لرفع المعاناة ومد أيادي الرحمة لأهلنا بالجنوب.

وأكدت في بيان لها أنها تواصلت مع بلدي وأعيان الزنتان عن طريق لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة وعبّرت عن رفضها واستيائها من هذه الأفعال التي تجرمها القوانين المحلية والدولية.

كما طالبت الوزارة أعيان المدينة على العمل للإفراج الفوري على عناصرها الطبية المحتجزين، وتطالب الجهات الرسمية والمسؤولة ومن ضمنها وزارة الداخلية التحقيق في هذه الحادثة وتكثيف الجهود لإطلاق سراح الكوادر الطبية وحمايتهم وملاحقة الجناة.

