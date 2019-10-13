السفارة الإيطالية توفر مساعدات طبية لمدينة غات

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، عن توفير أطنان من الأدوية والمعدات الطبية لدعم الاحتياجات العاجلة لـبلدية غات.

وقالت السفارة عبر صفحتها على تويتر، إنها سلمت الاحتياجات إلى البلدية حسب طلبها، متعهدة بتسليم مزيد من المساعدات في الأسابيع القادمة.

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