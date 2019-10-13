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السفارة الإيطالية توفر مساعدات طبية لمدينة غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، عن توفير أطنان من الأدوية والمعدات الطبية لدعم الاحتياجات العاجلة لـبلدية غات.

وقالت السفارة عبر صفحتها على تويتر، إنها سلمت الاحتياجات إلى البلدية حسب طلبها، متعهدة بتسليم مزيد من المساعدات في الأسابيع القادمة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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