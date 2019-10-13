«مؤتمر برلين» في مباحثات السراج مع القائم بالأعمال البريطاني

بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الاحد مع القائم بأعمال المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز «مستجدات الوضع في ليبيا، وتداعيات الإعتداء على العاصمة، والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية».

وأكد السراج خلال لقاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس « ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي لمؤتمر برلين المزمع عقده لإيجاد حل سياسي للازمة دون إقصاء لأي أحد»، حسب الصفحة الرسمية للسراج بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

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ووفق بيان المجلس الرئاسي، فقد جدد السفير البريطاني التزام بلاده بدعم حكومة الوفاق، مبدياً تفهما لموقف حكومة الوفاق تجاه العودة للمسار السياسي. واتفق الجانبان على أن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تساهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها، حسب المجلس الرئاسي.

يأتي ذلك في حين يستمر القتال بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة وبين القوات التابعة لحكومة الوفاق على محوري اليرموك والعزيزية بالعاصمة طرابلس.

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