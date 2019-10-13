مجلس الدولة يطالب بإعادة النظر في سياسة الجامعة العربية

طالب مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، المجلس الرئاسي بالعمل على إعادة النظر في سياسة الجامعة العربية على خلفية إدانتها الغزو التركي لشمال سوريا.

وقال المجلس في بيان أصدره اليوم الأحد، “إنه تابع البيان الختامي الصادر عن اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد بمقر الأمانة العامة بالقاهرة بتاريخ 12/أكتوبر/2019، وفي الوقت الذي يؤكد المجلس على موقف الدولة الليبية المتمسك بمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وسلامة استقلالها السياسي، وكما نصّ عليه ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الأول (المادة الثانية ـ الفقرة السابعة)، فإنه يُسجل استغرابه واعتراضه على ازدواجية المعايير التي تطبقها جامعة الدول العربية في الدفاع عن الدول الأعضاء. فقد بات واضحاً وجليّاً لدينا أن قرارات وبيانات الجامعة العربية رهينة لحسابات وأجندة دول عربية بعينها، وهي ذات الدول التي تعمل على زعزعة استقرار ليبيا وتهدد وحدة أراضيها وتعمل على تمزيق نسيجها الاجتماعي، وهو ما يُخالف ميثاق الجامعة في مواده الثانية والثامنة”، بحسب تعبيره.

ودعا المجلس، في ختام بيانه، حكومة الوفاق للعمل مع كل الأشقاء لإعادة النظر في سياسة جامعة الدول العربية كمنظمة يمكن من خلالها العمل المشترك لتحقيق صالح الأمة العربية والتعبير عن تطلعات شعوبها في العيش بحرية وكرامة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا