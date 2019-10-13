الثني: القوات المسلحة بذلت تضحيات لتخليص ليبيا من الإرهابيين والمليشيات للوصول الى دولة القانون

ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس السبت المدير التنفيذي لبرنامج اعمال المجتمع CWP التابع لوزارة الحكم التعاوني والشؤون التقليدية بحكومة جنوب افريقيا الفريد سيقولا ومبعوث الرئيس السابق لجمهورية جنوب افريقيا جاكوب زوما وعضو الحزب الوطني الحاكم بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين حيث أعرب الثني عن شكره للمبعوث لزيارة مدينة بنغازي ليكون رسولاً للسلام وينقل حقيقة الأوضاع في ليبيا ومدى الأمن والاستقرار الذي تعيشه المدن والمناطق التي تبسط الحكومة سيادتها عليها.

وأوضح الثني أن المبعوث سينقل والمجهودات والتضحيات التي بذلتها القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر لتخليص ليبيا من الإرهابيين والمليشيات وصولاً الى دولة القانون والمؤسسات ليبيا الجديدة التي تُصان فيها الحريات العامة والفردية ويُحتكم فيها لإرادة الشعب الليبي وليس للغة السلاح التي تحملها المليشيات والخارجين عن القانون.

ومن جانبه،أعرب سيقولا عن سعادته لوجوده بمدينة بنغازي ناقلاً تحيات فخامة الرئيس جاكوب زوما الى رئيس الحكومة المؤقتة،معرباً عن ثقته في هذه الحكومة والدور التي تقوم به في البناء وإعادة الاعمار والمصالحة. وأكد سيقولا أن افريقيا قادرة ان تلعب دوراً بارزاً في حل الازمة الليبية من خلال نزع السلاح من الإرهابيين والمليشيات والخارجين عن القانون والذهاب الى دولة القانون والمؤسسات وحقوق الانسان،مبدياً سعادته من مستوى الامن والاستقرار الذي تعيشه مدينة بنغازي والمدن التي تبسط الحكومة المؤقتة سيادتها عليها وهو عكس ما تنقله بعض وسائل الاعلام لمحاولة تشويه الحكومة وتداول الاخبار غير الصحيحة عن حقيقة الوضع في ليبيا.

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