خلال لقائه بالسفير البريطاني.. السراج: التدخلات الخارجية تفاقم الأزمة الليبية

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الاحد، مع القائم بأعمال المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز، لبحث مستجدات الوضع في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.

وجدد السراج، خلال اللقاء الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، التأكيد على الثوابت الوطنية، وضرورة العودة للمسار السياسي، مشيرا إلى ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي لمؤتمر برلين المزمع عقده لإيجاد حل سياسي للازمة دون إقصاء لأي أحد.

من جانبه جدد السفير البريطاني التزام بلاده بدعم حكومة الوفاق، مبدياً تفهما لموقف حكومة الوفاق تجاه العودة للمسار السياسي.

كما اتفق الجانبان على أن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تساهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها.

من ناحية ثانية تناول الاجتماع عدد من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين.

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