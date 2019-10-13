صحة الوفاق تستنكر الاعتداء على قافلة طبية كانت في طريقها إلى مدينة غدامس

ليبيا – دانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الإعتداء الذي تعرضت له القافلة الطبية الإنسانية المتوجهة لمدينة غدامس والإخفاء القسري والتغييب لـ 6 من الكوادر الطبية الوطنية الذين كانوا ضمن القافلة التي كانت تهدف لرفع المعاناة ومد أيادي الرحمة لأهل الجنوب.

صحة الوفاق أكدت عبر مكتبها الإعلامي أنها تواصلت مع بلدي وأعيان الزنتان عن طريق لجنة الأزمات والطوارئ بالوزارة وعبّرت عن رفضها واستيائها من هذه الأفعال التي تجرمها القوانين المحليةوالدولية.

وطالبت الوزارة أعيان المدينة على العمل للإفراج الفوري على عناصرها الطبية المحتجزين،داعيةً الجهات الرسمية والمسؤولة ومن ضمنها وزارة الداخلية التحقيق في هذه الحادثة وتكثيف الجهود لإطلاق سراح الكوادر الطبية وحمايتهم وملاحقة الجناة.

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