برلماني: اجتماع القاهرة 2 لن يتطرق إلى إيقاف معركة تحرير طرابلس

أكد عضو مجلس النواب الصالحين عبدالنبي أن لاجتماع “القاهرة 2″، المرتقب عقده الأسبوع الجاري للنواب الليبيين، لن يتطرق إلى إيقاف معركة تحرير طرابلس التي بدأت قبل ستة أشهر.

وقال “إن اجتماع القاهرة المرتقب عقده هذا الأسبوع، لن يتطرق إلى إيقاف الحرب في طرابلس”.

وأوضح أن ما يقوم به الجيش الليبي في طرابلس هو عمل شرعي بإذن من مجلس النواب، الذي أوصى بمحاربة الإرهاب في ليبيا، والقضاء على الميليشيات المسلحة التي سيطرت على العاصمة.

وأضاف أن اجتماع النواب في القاهرة يهدف إلى لملمة وإصلاح مجلس النواب، لإكمال مهامه من أجل إنقاذ ليبيا.

