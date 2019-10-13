السراج لـ السفير البريطاني: يجب دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي لمؤتمر برلين دون إقصاء أحد

ليبيا – استقبل رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد بمقر المجلس القائم بأعمال المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز لبحث مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات الإعتداء على العاصمة والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.

السراج جدد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس التأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بدحر ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والعودة للمسار السياسي مع الأخذ في الاعتبار المعطيات الجديد التي نتجت عنه.



وأكد على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي لمؤتمر برلين المزمع عقده لإيجاد حل سياسي للازمة دون إقصاء لأي أحد.



من جانبه جدد السفير البريطاني التزام بلاده بدعم حكومة الوفاق ، مبدياً تفهما لموقف حكومة الوفاق تجاه العودة للمسار السياسي.



واتفق الجانبان على أن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تساهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها كما تناول المجتمعون عدد من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية