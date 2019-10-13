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السراج لـ السفير البريطاني: يجب دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي لمؤتمر برلين دون إقصاء أحد

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد بمقر المجلس القائم بأعمال المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز لبحث مستجدات الوضع في ليبيا وتداعيات الإعتداء على العاصمة والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.

السراج جدد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس التأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بدحر ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) والعودة للمسار السياسي مع الأخذ في الاعتبار المعطيات الجديد التي نتجت عنه.

وأكد على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي لمؤتمر برلين المزمع عقده لإيجاد حل سياسي للازمة دون إقصاء لأي أحد.

من جانبه جدد السفير البريطاني التزام بلاده بدعم حكومة الوفاق ، مبدياً تفهما لموقف حكومة الوفاق تجاه العودة للمسار السياسي.

واتفق الجانبان على أن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تساهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها كما تناول المجتمعون عدد من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لن يعقد برلين يا حمار فى ظل المتغيرات الجديدة على الارض .والنبى لا نكيد الخوان ونقول اللى ما عمره انقال فالان بدأت ملامح المستنقع الذى وقع فيه اردوغان عندما حاول ان يلعب مع الكبار ترامب وبوتن فاتفقوا معا عليه رفضوا فى مجلس الامن مشروع قرار بادانه الغزو فالامريكان باعوا الاكراد للاتراك ثم باعوا الاتراك للروس بذكاء من ترامب فقد صرح وزير الدفاع الامريكى بان الاكراد اتفقوا مع الروس والنظام الروسى على مواجهة الغزو التركى واعلن عن انسحاب 1000 جندى امريكى من هناك اشرب يا اردوغان انتظر غضب الروس وتجربة اسلحتهم الفتاكة على الجيش السورى الحر بينما سيفر جيش الدعارة التركى امام سلاح الجو الروسى فالخبراء الروس هم من يديرون اس 400 ولن تعمل فى مواجهة الروس بينما ترامب يتفرج وينتقم بطريقة مبتكرة مع منع الاسلحة الغربية عن اردوغان ودخوله فى حرب مع الروس والنظام السورى

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