اللواء 73 مشاة: القيادة العامة دعمت محاور القتال بـ5 سرايا قتالية

ليبيا – أعلن المسؤول الإعلامي للواء 73مشاة منذر الخرطوش اليوم الأحد دعم اللواء بإمرة اللواء علي القطعاني لميادين القتال بـ5 سرايا قتالية منها سرية هاوزر كتيبة 303 مدفعية وسرية دبابات كتيبة 298 دبابات و3 سرايا مشاة.

الخرطوش لفت عبر المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة إلى أن وحدات اللواء خاضت معارك شرسة في الدفاع عن نقاط تمركزها من الأحياء البرية إلى كزيرما إلى كوبري المطار ولم تخسر نقطة واحدة.

ونوّه الخرطوش إلى أن المعارك الشرسة التي خاضها اللواء حدثت قبل أن تأتي الأوامر بالتقدم في الساعات الماضية بنقاط مختلفة كسائر وحدات القوات المسلحة في جميع المحاور والتي صاحبها تكتم إعلامي للمحافظة على أرواح المقاتلين قدر الإمكان من ضربات طائرات “العدوان” التركي.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية