قوّة مكلّفة من القيادة…طبرق ستشهد إجراءات أمنية مشددة خلال الأيّام المقبلة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج هاشم بوالخطابية” لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأحد، إن المدينة ستشهد إجراءات أمنية مشدّدة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف “بوالخطابية” أنه تمّ عقد اجتماع مع رئيس فرع الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد “عماد الشاعري” بخصوص اللّجنة المكلّفة من القيادة العامّة للقوّات المسلّحة، بشأن الشّروع في الحملة الأمنية المكثّفة خلال الأيّام المقبلة.

ولفت رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، إلى أنهم قاموا بإحالة عدد من النقاط إلى هذه اللجنة، والتي ستقوم بمتابعتها داخل حدود البلدية.

وأشار إلى أن من هذه الملفات، ملف إزالة أكشاك الخضروات المعارضة للمخطط العام، والتي تعمل بدون تراخيص صادرة من البلدية، وكذلك الأكشاك التي أزالها أصحابها و بنوا بديلا آخر بدون إذن البلدية.

وأكد “بوالخطابية” أنه من ضمن الملفات، ملف ضبط وإزالة السيارات التي بها زجاج معتم، وكذلك السيارات التي يقودها الأطفال والأجانب، وإغلاق المطاعم والمحلات التي تعمل بدون تراخيص.

وذكر أنه سيتم إخلاء كل المقرّات الحكومية التابعة للدولة التي تم استغلالها والاعتداء عليها، بدون وجه حقّ وإحالة المعتدين إلى جهات الاختصاص.

وأوضح رئيس المجلس أنه سيتم المرور على المنطقة الصناعية ويرى ما فيها من مخالفات، وسيقومون بتنظيفها من السيارات القديمة والخردة، وعلى أصحاب الورش التنفيذ الفوري.

وأفاد “بوالخطابية” أنه سيتم ضبط أي مواطن قام بحفر بئر جوفي واستغلاله للمياه السوداء وإحالة المخالف إلى الجهات القانونية.

وذكر أنه سيتم متابعة المواطنين الذين قاموا بالبناء في الشوارع العامة والميادين دون إذن من الدولة الليبية وأجهزتها مثل التخطيط العمراني، ومكتب الأملاك وعلى المخالفين تسوية أوضاعهم.

وشدد رئيس المجلس على أنه سيتم منع عرض السيارات على الأرصفة وعلى أصحاب معارض السيارات إخلاء الأرصفة على وجه السرعة واستخراج رخص مزاولة وإلا سيتم قفلها.

وطالب “بوالخطابية” أصحاب محلات الصرافة بضرورة إحضار مايفيد من مصرف ليبيا المركزي لمزاولة مهنة الصرافة وأي صاحب صرافة يتخلف عن إحضار الإجراءات المطلوبة سيتم إغلاق المحل.

وأكد أن القوة الأمنية المكلفة ستعمل بكل قوة وسوف تقوم ببعض الإجراءات الأمنية المكلفة بها من القيادة العامة ووزارة الداخلية وآمر منطقة طبرق العسكرية والتي لايتم الإعلان عنها لأهميتها بالإضافة إلى المهام السابقة التي أحلناها لها.

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