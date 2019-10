صرف شحنات طبية لمرافق صحية ببنغازي ومدن أخرى

أعلنت إدارة جهاز الامداد الطبي بالحكومة المؤقتة صرف شحنات طبية لعدد من المرافق الصحية في بنغازي وعدد من المدن الأخرى.

وأوضحت الإدارة أنه تم صرف شحن ادوية و مستلزمات طبية الى مركز المعاقين الحدائق بنغازي، و صرف شحنة مستلزمات طبية الى مركز بنغازي الطبي، و صرف شحنة مستلزمات طبية الى المركز الوطني للأورام بنغازي، و صرف شحن ادوية و مستلزمات طبية الى ادارة الخدمات الصحية سلوق، و صرف شحنة مستلزمات طبية الى مستشفى سلوق القروي، و صرف شحنة ادوية الى مركز السكري الابيار، و صرف شحنة ادوية الى مستشفى ترهونة التعليمي، و صرف شحنة ادوية و مستلزمات طبية الى مستشفى الفقهاء القروي.

