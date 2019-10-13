الثني يأذن بتخصيص 6 ملايين دينار لإنهاء الإجراءات الجمركية لحاويات محملة بالأدوية

ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الأحد سير عمل جهاز الإمداد الطبي وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس الجهاز الدكتور أحمد ارتيمة.

الثني ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة سير عمل الجهاز والمعوقات والعراقيل التي تواجه سير العمل و كيفية وضع الحلول الجذرية لضمان سير العمل على أكمل وجه.

وأبدى الثني خلال الاجتماع الموافقة على تخصيص قيمة 6,000,000 ستة ملايين دينار لتخليص الإجراءات الجمركية لعدد 250 حاوية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية.



كما أذن للجهاز العمل على إنشاء منظومة مربوطة بكافة المستشفيات لزيادة الرقابة على الأدوية والحد من ظاهرة التلاعب وسرقة الأدوية.

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