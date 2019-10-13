بنغازي: إطلاق شعار مبادرة 2020 للتدريب والتطوير وتنمية المهارات

تم أمس إطلاق شعار مبادرة ألفين وعشرين، بشأن تدريب وتطوير وتنمية المهارات وبناء القدرات ورفع الكفاءة للقطاعين العام والخاص في كافة التخصصات، وذلك بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، بحضور وزير العمل والتأهيل بالحكومة المؤقتة، مسعود صوة، ورئيس المجلس التسييري للبلدية، الصقر بوجواري.

حيث استعرضت اللجنة المختصة معايير ومواصفات مراكز التدريب، وشروط وضوابط المدرب والحقيبة التدريبية، ووضعت بعض معايير الجودة للرقي بهذا المجال المهم، والذي سيسهم في تنمية قدرات الشباب، للنهوض بجميع مؤسسات الدولة.

وعلى هامش المبادرة تم افتتاح مركز الريادة للتدريب والتطوير التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، والذي سيكون الشريك الأساسي والداعم لخطط وبرامج التدريب .

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