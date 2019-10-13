مصراتة تستقبل وفدا من ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية.. والسبب

استقبلت بلدية مصراتة، اليوم الأحد، وفد ضم ممثلين عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، ومنظمة الهجرة الدولية.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة، أن الوفد ناقش ملف النازحين، حيث أعرب الوفد عن حاجته لمساعدة المجلس لتأمين أماكن للنازحين، وأفضل المشاريع الممكن تقديمها لهم، مؤكدا أن دوره مكمل لما تقوم به الدولة وسلطاتها المحلية، معربا في الوقت ذاته عن تطلعه لافتتاح مركز للأطفال غير المصحوبين بذويهم من اللاجئين بمصراتة.

من جانبه، أشاد عميد وأعضاء المجلس البلدي بما تقوم به المنظمات الإنسانية الدولية من جهود في دعم النازحين واللاجئين ومساعدتهم، منوهين إلى بعض العراقيل التي واجهت عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين فيما سبق وسبل تذليلها.

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