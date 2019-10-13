القوات البحرية تنقذ 94 مهاجرا بالقرب من السواحل الليبية

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الأحد، إنقاذ (94) مهاجرا غير شرعي على متن قارب مطاطي على بعد حوالي 4 ميل من الساحل قبالة معسكر تاجوراء البحري.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أن دورية للقوات الخاصة البحرية، تمكنت من إنقاذ 94 مهاجر غير شرعي من بينهم 14 امرأة و4 أطفال كانوا على قارب مطاطي صغير الحجم -مزدحم بأكثر من قدرته -توقف محركه وبدأت المياه تتسرب إلى داخله، وشارف على الغرق، حيث تمت عملية الإنقاذ على بعد حوالي 4 ميل من الساحل قبالة معسكر تاجوراء البحري، وتم جر القارب من قبل الدورية إلى مقر شاطي معسكر تاجوراء البحري حيث يتواجد مقر القوات الخاصة، لافتا إلى أن المهاجرين من جنسيات إفريقية مختلفة، جلهم من غانا وفيهم من نيجيريا، والسنغال، ومالي، وبوركينا فاسو.

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