نظم أعضاء المجلس البلدي غدامس، والعناصر الطبية والطبية المساعدة، وموظفو مستشفى غدامس العام وإدارة الخدمات الصحية اليوم وقفة احتجاجية، تضامنا مع الأطباء المحتجزين في مدينة الزنتان، القادمين من طرابلس إلى مدينة غدامس، واستنكارا لهذه الحادثة .

وكان عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، قد كشف عن أن البلدية شكلت غرفة طوارئ تتعلق بالحادثة، وأن أعيان الزنتان والقيادات الاجتماعية اتخذت موقفا إيجابيا من الموضوع.

The post بلدي غدامس ينظم وقفة احتجاجية تضامنا مع الأطباء المحتجزين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية