انطلاق العام الدراسي الجديد لمرحلة التعليم الأساسي في طرابلس

انطلق اليوم الأحد، العام الدراسي 2019-2020م لمرحلة التعليم الأساسي بعدد من المدارس التابعة لبلديات (طرابلس المركز -سوق الجمعة -حي الاندلس -جنزور -أبوسليم).

وأفاد مراقبو التعليم، بهذه البلديات بأن الدراسة انطلقت بجل المدارس الواقعة داخل النطاق الإداري لبلدياتهم، وأن المدارس استقبلت ما يفوق نسبته 80% من إجمالي عدد الطلبة المقيدين بها، مؤكدين بأنهم أشرفوا وبشكل مباشر على عملية توزيع الطلبة على الفصول الدراسية من خلال القوائم المُعدة من قبل إدارات المدارس، بالإضافة إلى توزيع الكتب المدرسية المتوفرة على التلاميذ، وكذلك نشر الجداول الدراسية على لوحة الإعلانات بالمدارس.

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