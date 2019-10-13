السراج يوجه بتوفير الموارد المالية لتحديث قسم النساء والولادة بمستشفى طرابلس الجامعي

عرض رئيس مجلس إدارة مستشفى طرابلس الجامعي الدكتور نبيل العجيلي، خلال اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، برنامج تحديث وتطوير قسم النساء والولادة بالمستشفى.

فيما أعطى السراج تعليمات لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، بتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل هذا البرنامج، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

وبحث السراج والعجيلي، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس اليوم الأحد، سير العمل ومتطلبات تطوير المستشفى.

واطلع السراج على سير العمل بالمستشفى، ومتطلبات تطوير الأداء، بتوفير المستلزمات من أحدث الأجهزة والمعدات، وبرامج التدريب، وربط المستشفى بالمراكز الطبية المتخصصة في الدول المتطورة، والتنسيق مع وزارة الصحة، بما يسهم في توطين العلاج.

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