إنقاذ 94 مهاجرا غير شرعي على متن قارب مطاطي قرب معسكر تاجوراء

قال الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، إن دورية للقوات الخاصة البحرية تمكنت صباح اليوم الأحد، من إنقاذ 94 مهاجرا غير شرعي، بينهم 14 امرأة و4 أطفال، كانوا على قارب مطاطي صغير الحجم، مزدحم بأكثر من قدرته، توقف محركه وبدأت المياه تتسرب إلى داخله، وشارف على الغرق.

وأوضح قاسم، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، أن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 4 أميال من الساحل قبالة معسكر تاجوراء البحري، إذ تم جر القارب من قبل الدورية إلى مقر الشاطئ، حيث يتواجد مقر القوات الخاصة.

إنقاذ 102 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل طرابلس

ولفت إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة، جلهم من غانا وفيهم من نيجيريا، والسنغال، ومالي، وبوركينا فاسو، «تم تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، وتقديم وجبة ومياه من القياس الخاص بالقوات الخاصة البحرية».

فيما أوضحت أن المهاجرين يتواجدون حاليا في المعسكر، وتم مخاطبة جهات الاختصاص من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بغرض استلامهم، «حتى الآن لا يوجد تجاوب منهم.. وسيتم في حال تعذر تسليمهم إخلاء سبيل المهاجرين».

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