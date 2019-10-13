خارجية المؤقتة تبحث تطوير العمل السياسي الليبي

اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج، مع رئيس وأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنغازي، بحضور مدير مكتب الوزير ومدير مكتب المستشارين بالوزارة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، أن الطرفان ناقشا سبل التعاون المشترك بين الأقسام العلمية المعنية بالشؤون السياسية بالكليات والجامعات الليبية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة باعتبارها تقدم الدعم والخبرة والمشورة، وذلك في ظل سياسة القرب التي تنتهجها الوزارة مؤخراً وايضاً خلق شراكات وتشبيك مع المؤسسات المختلفة مما يخلق حركية وتطوراً للعمل السياسي الليبي، وكذلك الترتيب لعقد مؤتمر علمي يناقش ملامح وأولويات السياسة الخارجية في المرحلة القادمة.

من جهته أكد الحويج، أن الوزارة ليست حكراً على موظفيها بل تتواصل مع جميع المؤسسات لتبادل الخبرات لما فيه مصلحة بلادنا.

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