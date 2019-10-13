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السراج يتفق مع  القائم بأعمال السفارة البريطانية على ضرورة وقف التدخلات السلبية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متباعات

أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن فائز السراج، إن الأخير اتفق مع القائم بالأعمال البريطاني لدى ليبيا، مارتن رينولدز، على أن التدخلات السلبية لبعض الأطراف الخارجية تساهم في تفاقم الأزمة ويجب إيقافها.

جاء ذلك خلال لقاء عقده السراج، مع رينولدز، اليوم الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وتناول اللقاء، مستجدات الوضع في البلاد، وتداعيات الاعتداء على طرابلس، والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.

السراج جدد تأكيده على “الثوابت الوطنية”، والالتزام بدحر العدوان، والعودة للمسار السياسي مع الأخذ في الاعتبار المعطيات الجديد التي نتجت عن العدوان.

وشدد على ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي لمؤتمر برلين المزمع عقده لإيجاد حل سياسي للأزمة دون إقصاء لأي أحد.

ووفقا للبيان، فقد جدد السفير البريطاني التزام بلاده بدعم حكومة الوفاق، مبديًا تفهما لموقف حكومة الوفاق تجاه العودة للمسار السياسي، كما تناول الاجتماع، عددا من ملفات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

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  • بريطانيا لم تقدم اي إنجاز لليبيين بل بالعكس تحاول عرقلة بناء الدولة واستغلال مواردها لصالح شركاتهم – حتى يومنا هذا مازالت الحكومة البريطانية تتهم الليبيين بتفجير طاءرة لوكربي وتحاول تحميل ليبيا بتعويض الجيش الأيرلندي – وإضافة لذلك تتهم الليبيين بالارهاب وهم في موقف الدفاع عن النفس – وعن أراضيهم ومقدراتهم وثرواتهم من الاستغلال الاقتصادي ووضع السبل والحجج الواهنة – لوضع الليبيين في وضع الاتهام بمساعدة احزاب الاخوان – سواء الأتراك او المصريين او غيرهم . اضافة لذلك دعمهم للإيرانيين والدول الوسط أفريقية بشكل مباشر. ومنع حتى الطاءرات الليبية من الهبوط داخل مطاراتهم داخل الاراضي البريطانية . اذا فمت بعملية بحث عن الطيران من لندن او مانشستر الى ليبيا في الخطوط الانجليزية British Airways – فلن تجد اي تعاون مباشر بين الطرفين – وهذا دليل واضح عاى سوء نية البريطانيين في التعامل مع الحكومة الليبية . حتى يومنا هذا .

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