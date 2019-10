تاجوراء.. إنقاذ 94 مهاجرا غير شرعي على متن قارب مطاطي

قال الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، إن دورية للقوات الخاصة البحرية تمكنت صباح اليوم الأحد، من إنقاذ 94 مهاجرا غير شرعي، بينهم 14 امرأة و4 أطفال، كانوا على قارب مطاطي صغير الحجم، مزدحم بأكثر من قدرته، توقف محركه وبدأت المياه تتسرب إلى داخله، وشارف على الغرق.

وأوضح قاسم، في تصريحات صحافية أن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 4 أميال من الساحل قبالة معسكر تاجوراء البحري، إذ تم جر القارب من قبل الدورية إلى مقر الشاطئ، حيث يتواجد مقر القوات الخاصة.

