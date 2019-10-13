بلدية بنغازي تناقش سُبل تفعيل عمل الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف

بنغازي-العنوان

ناقش المجلس التسييري لبلدية بنغازي المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف وسبُل إعادة تفعيلها.

وبحث الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، بمقر ديوان البلدية بحضور رئيس المجلس صقر بوجواري و رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف سليمان فرج الذيب سداد مُستحقات الشركة المالية من صندوق موازنة الأسعار.

كما تم النظر في الأضرار التي تعرضت لها الشركة جراء الحرب على الإرهاب والإجراءات المُتخذة من قبلها حيال إعادة تشغيل مصنع المكرونة المقررة في يناير المقبل.

هذا وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق مع وزارتي الصناعة والاقتصاد بشأن حل المشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة وأن البلدية سوف تدعم تواجه تفعيل عمل الشركة والوقوف معها من أجل النهوض بها وإعادة تفعيل عملها.

وحضر الاجتماع مدير عام الشركة سعد منصور العمروني ومدير مصنع المكرونة محمد على الطيار.

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