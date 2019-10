محكمة مصرية تقضي بإعدام إرهابي ليبي

أحالت اليوم الأحد المحكمة المصرية المختصة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة المتهم عبد الرحيم محمد عبد الله المسمارى، ليبي الجنسية و 43 متهمًا الى المفتي العام فى قضية حادث الواحات، الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن المصرية وإصابة 13 آخرين،

وحددت المحكمة جلسة الـ3 نوفمبر للنطق بالحكم النهائي على المتهمين.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المسماري اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذًا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذًا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

