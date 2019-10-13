داخلية الوفاق تبحث إنشاء مركز تدريب بمديرية أمن العجيلات

عـقد وكـيل وزارة الـداخلية التابعة لحكومة الوفاق خالد مازن، الـيوم الأحـد، اجـتماعاً مع عضو الـمجلس الأعـلى للـدولة ورئـيس لـجنة مـتابعة الاتفاق الـسياسي بشير الهوش، بـحضور عـضوي الـمجلس الـبلدي الـعجيلات عبدالمنعم الباكور، وعبدالرحمن دخيل.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أنه تم خلال الاجتماع اسـتعراض بـعض الـمواضيع الـتي تـحتاج إلـى مـعالجة مـن قـبل وزارة الـداخلية ومـن بـينها إنـشاء مـركز تـدريب داخـل مـديرية أمـن الـعجيلات وإمـكانية زيـادة عـدد حـالات الـتصوير لـدى فـرع الـجوازات بـالـمدينة، بـالإضـافة إلـى عـدد مـن الـمواضيع الـتي تـهم الـمدينة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا