حسام زكي: مندوب حكومة الوفاق لم يسجل أي موقف خلال الاجتماع الخاص بسوريا

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، عدم تسجيل أي موقف لمندوب حكومة الوفاق لدى الجامعة، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، الذي انعقد أمس بشأن الغزو التركي لشمال سوريا.

وقال زكي في تصريح لصحيفة المرصد، إن مندوب حكومة الوفاق صالح الشماخي لم يدل بأي تصريح خلال الاجتماع رغم حضوره، نافيا بذلك ما تداولته بعض الوكالات عن تسليم الشماخي كلمته مكتوبة إلى رئاسة الجامعة.

وقال زكي عن بيان خارجية الوفاق، الذي أعلنت فيه رفضها خفض التعاون مع تركيا، إنه أمر منطقي وطبيعي، في إشارة منه إلى أن هذا الموقف هو المتوقع من الحكومة في طرابلس.

وفيما يتعلق بالمادة رقم عشرة، الواردة في قرار الجامعة الصادر أمس، حول تشكيل لجنة لمتابعة وإدانة التدخلات التركية في المنطقة والدول العربية بما في ذلك ليبيا، أكد زكي أن هذه اللجنة ستخضع لمزيد من المشاورات خلال الفترة المقبلة داخل مجلس الجامعة.

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