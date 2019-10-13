الحويج يلتقي رئيس وأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بجامعة بنغازي

اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج يوم أمس، في مقر الوزارة بمدينة بنغازي، مع رئيس وأعضاء هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية بجامعة بنغازي.

الاجتماع تناول دراسة مبادرة قسم العلوم السياسية، لعقد مؤتمر حول السياسة الخارجية الليبية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، كما تمت خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والذي سيفتتح قبل نهاية العام الجاري، وذلك لإمكانية تقديم العون والمشورة، كما تطرق الاجتماع لبحث كيفية إنشاء مركز للدراسات السياسية والاستراتيجية بالوزارة، بغرض الرفع من مستوى أداء العمل السياسي والدبلوماسي.

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