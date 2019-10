بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأحد، مع القائم بأعمال المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن رينولدز «مستجدات الوضع في ليبيا، وتداعيات الإعتداء على العاصمة، والجهود الدولية لحل الأزمة الليبية».

وأكد السراج لقاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس « ضرورة دعوة كل الدول المعنية بالشأن الليبي لمؤتمر برلين المزمع عقده لإيجاد حل سياسي للازمة دون إقصاء لأي أحد.

The post السراج يبحث مع القائم بالأعمال البريطاني الأوضاع في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية