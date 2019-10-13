معلمون غاضبون يحتجون في البيضاء (فيديو)

نفذ عدد من المعلمين اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة المؤقتة، مطالبين بجملة من النقاط لا يبدو أنهم سيتنازلون عنها.

وشارك في الوقفة معلمون كثر جاؤوا من مدن ومناطق بعيدة عن مدينة البيضاء من أجل خلق زخم وضغط على وزارة التعليم التي يقع على عاتقها حل أصعب تحدٍ تمر به منذ سنوات، فهؤلاء إن اعتصموا وامتنعوا عن التدريس فإن العملية التعليمية هذا العام سوف تتضرر.

وارتفع هذه المرة سقف مطالب المعلمين التي ترتكز على العدالة الاجتماعية وتحسين الوضع المعيشي، ليعلنوها صراحة، “على وزير التعليم أن يرحل”.

مطالب تصعيدية، ولغة احتجاجية عنيفة من المعلمين، فهل سوف نرى تحقيقاً للمطالب؟ والسؤال الأهم كيف ستتعاطى الحكومة المؤقتة مع هذه الاحتجاجات؟.

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