معلمو سبها يعلنون إضرابهم عن العمل حتى استجابة وزارة التعليم لمطالبهم

أكد معلمو ومعلمات مدارس سبها صباح اليوم إضرابهم عن العمل، وذلك في وقفة احتجاجية؛ حتى استجابة وزارة التعليم لمطالبهم.

وقال رئيس نقابة معلمي سبها عبد السلام الجهمي لقناتنا؛ إن الإضراب جاء للمطالبة بحقوق المعلم التي لم تستجب لها الوزارة؛ وعلى رأسها زيادة المرتبات التي أقرها مجلس النواب ولم يتم تنفيذها، مبديا استغرابه من إعلان الوزارة عن بدء العام الدراسي دون الاستعداد له؛ حيث إن أغلب المدارس لم تستلم أدواتها التعليمية واحتياجاتها من مقاعد وكتب وغيرها؛ ومؤكدا تواصل الإضراب حتى تحقيق المطالب.

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