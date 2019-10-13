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ليبيا تبحث سبل التعاون مع مصالح الطيران الإفريقية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشارك هذه الأيام وفد رفيع المستوى من مصلحة المطارات في اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الدولي للمطارات في إقليم إفريقيا الذي تنظمه غانا في العاصمة أكرا في الفترة مابين 12 و18 أكتوبر الجاري على هامش المعرض الـ28 للمجلس الدولي للمطارات.

وتأتي المشاركة الليبية عبر مدراء مطارات طبرق ومعيتيقة والكفرة وطرابلس، إضافة إلى مطار مصراتة. وسيبحث الجانب الليبي سبل التعاون مع مصالح الطيران الإفريقية المشاركة.

وكانت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق أعلنت مطلع الشهر الجاري عن مشاركة عدد من أعضائها في فعاليات ورشة عمل حول إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، التي تنظمها شركة كولمن الأمريكية وشركة ردلاين الإنجليزية بالعاصمة تونس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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