ليبيا تبحث سبل التعاون مع مصالح الطيران الإفريقية

يشارك هذه الأيام وفد رفيع المستوى من مصلحة المطارات في اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس الدولي للمطارات في إقليم إفريقيا الذي تنظمه غانا في العاصمة أكرا في الفترة مابين 12 و18 أكتوبر الجاري على هامش المعرض الـ28 للمجلس الدولي للمطارات.

وتأتي المشاركة الليبية عبر مدراء مطارات طبرق ومعيتيقة والكفرة وطرابلس، إضافة إلى مطار مصراتة. وسيبحث الجانب الليبي سبل التعاون مع مصالح الطيران الإفريقية المشاركة.

وكانت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات في حكومة الوفاق أعلنت مطلع الشهر الجاري عن مشاركة عدد من أعضائها في فعاليات ورشة عمل حول إعداد البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني، التي تنظمها شركة كولمن الأمريكية وشركة ردلاين الإنجليزية بالعاصمة تونس.

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