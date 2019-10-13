من جديد باشاغا في مواجهة قيادات الكتائب .. ” ناصوف” يتهم “الكبير” و”بومطاري” بعرقلة تمويل قوات “البركان”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بعد هجوم وزير الداخلية في حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا فتحي باشاغا، على عددٍ من قيادات المليشيات في طرابلس، معتبراً أنها سببٌ رئيسي في فشل تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية، وإصداره القرارات الأخيرة باعتقال القيادي البارز في القوة الثامنة المعروفة بـ (النواصي) محمد الأزهر أبودراع الملقب بـ “الصندوق” على خلفيه اعتدائه على وزير المالية من أجل صرف أموال له بالباطل .

وأمر باشاغا في رسالته الموجهة إلى مدير أمن طرابلس؛ بضبط المتهمين في الاعتداء وإحالتهم إلى مكتب النائب العام، وفق نص الرسالة. وتساءل المراقبون، “هل بإمكان مديرية أمن طرابلس تنفيذ أمر القبض الصادر عن وزير الداخلية، أم أن ذلك سيبقى إجراء شكليًا؟!”، وأضافوا “ولعل الأيام ستجيب عن هذا السؤال”.

وكان وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري قد تقدم بشكوى إلى النائب العام ووزير الداخلية، قائلا إن “شخصا يدعى الطاهر عروة اقتحم مقر عمله بديوان وزارة المالية مدعيا صفة نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية، وشخصا آخر يدعى محمد بودراع تهجم عليه وهدده بالقتل بعد أن وضع رصاصة من عيار تسعة ملم في يده، وغادرا المبنى” وفق قوله.

واليوم يعود التهديد للمسؤولين في الحكومة من قبل بعض قيادات الجماعات المسلحة التابعة لداخلية باشاغا، بل أن التهديد هذه المرة طال محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس “الصديق الكبير “.

واتهم ادهم ناصوف القيادي في مليشيا مايعرف بــ” كتيبة ثوار طرابلس ” التابعة لداخلية الوفاق المعترف بها دوليًا كلا من وزير مالية الوفاق فرج بو مطاري ومحافظ المركزي في طرابلس “الصديق الكبير” بعرقلة تمويل قوات ما يسمي “بركان الغضب” من خلال ما اعتبره أيضاً عرقلة لصفقات داعمة.

ناصوف قال عبر صفحته الشخصية على فيسبوك أن “بومطاري”، و”الكبير” يعرقلان إجراءات إتام ما ” صفقة بين ليبيا وتركيا لتزويد مسلحي الوفاق بأجهزة التشويش على الطائرات دون طيار ” .

وأكد القيادي بأن الصفقة التي يتحدث عنها قد وُقعت بالفعل بين حكومة الوفاق والحكومة التركية ولكن عرقلة “الكبير” و”بومطاري” تعرقل تنفيذها أو اتمامها، وذلك على حد قوله .

وطالب ناصوف بومطاري بايضاح وضعه معتبراً أن ” موقف الوزير يعني وقوفاً صريحاً مع حفتر ” كما إتهم القيادي أيضاً الصديق الكبير بـ ” ببيع الرجال ” .

وفي ختام منشوره حمّل ناصوف كل من بومطاري والصديق الكبير مسؤولية كل قتيل يسقط من المقاتلين في طرفهم قائلاً : ” أي شهيد يسقط من قصف الطيران سيكون في رقبتك ، مش معقولة نحمو في خونة ” .

يشار إلى أن “قوة حماية طرابلس” أعلنت أكثر من مرة تمردها على وزارة الداخلية بالوفاق بعدم اعترافها بقرارتها، وسط اتهامات متبادلة بين المليشيات والوزارة، كاتهام الأولى لباشاغا بــ“محاولة الزج بطرابلس في أتون حرب دموية“، ليرد وزير الداخلية عليها بـ“عجز الوزارة عن التعامل مع المليشيات المسلحة في طرابلس، حتى باتت مهيمنة على القرار السياسي والاقتصادي بالدولة“.

وأكد باشاغا -في تصريحات سابقة – أن هذه المليشيات هي مصدر الفوضى الأمنية، لرفضها الامتثال لتعليمات كافة المؤسسات الحكومية من استخبارات ومباحث ووزارة داخلية وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار .

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