الخطوط الجوية الأفريقية تفتتح مكتب لها في مطار سبها

افتتحت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، أول مكتب لها داخل مطار سبها الدولي، بعد أكثر من خمس سنوات، بحضور عدد من إداريي الشركة، وموظفي المطار.

وقال الإداري بمكتب الخطوط الجوية الأفريقية بسبها، حسن العجيلي، لقناتنا، إن افتتاح المكتب داخل مطار سبها الدولي يأتي كخطوة أولى في طريق تفعيل مرافق الشركة داخل المنفذ الجوي بسبها، متوقعا أن تستأنف الشركة رحلاتها في أقرب فرصة بعد استكمال تقارير اللجان الفنية.

