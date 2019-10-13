بلدية بنغازي تتابع تنفيذ مشاريع منطقة الكويفية

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، مع رئيس المجلس المحلي الكويفية، خليفة البرغثي، اليوم، لمناقشة ومتابعة المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة، والمتمثلة في تنفيذ أعمال الرصف والإنارة، وتوفير مضخات لعدد من آبار مياه الشرب بالمنطقة.

وأصدر رئيس المجلس التسييري تعليماته بتوفير المضحات المطلوبة، بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، والعمل على متابعة المشاريع الجاري تنفيذها بشكل دوري، والتأكيد على التقيد بالبرنامج الزمني لتنفيذ هذه المشاريع.

بدوره أثنى المجلس المحلي الكويفية على الجهود المبذولة من قبل البلدية في المنطقة.

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