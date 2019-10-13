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مصنع المكرونة في بنغازي يستأنف العمل قريبا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف سليمان الديب إجراءات الحصول على مستحقات الشركة من صندوق موازنة الأسعار الذي تخلف سداد الديون المترتبة عليه منذ سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع جمع الديب مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، بحضور مدير مصنع المكرونة محمد الطيار، الذي تطرق بدوره إلى إجراءات التعاون بين الشركة الوطنية للمطاحن وإدارة المصنع للاستعداد لعودة مصنع المكرونة في بنغازي للعمل من جديد اعتبارا من يناير المقبل.

من جانبه شدد بوجواري على ضرورة التنسيق مع وزارة الاقتصاد في الحكومة المؤقتة التي يرأسها منير عصر، متعهدا بدعم مصنع المكرونة وعمل الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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