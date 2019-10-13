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معرض طرابلس يحتضن ملتقى ليبيا للتأمين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تستضيف أرض معرض طرابلس الدولي يومي 14 و15 من أكتوبر الجاري ملتقى ليبيا الدولي للتأمين في دورته الأولى تحت شعار “الواقع والطموح لدارسة معوقات التأمين الصحي في ليبيا”.

ويشارك في الملتقى وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق على العيساوي بالإضافة لممثلي عن هيئة الإشراف على قطاع التأمين والاتحاد الليبي لشركات التأمين بالإضافة لهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصصة.

ويهدف المؤتمر لتطوير عمل شركات التأمين في ليبيا وتوفير حاضنة بحثية تدعم القطاع وتدرس تحديات تطبيق برامج التأمين، وسيعلن القائمون على الملتقى في اليوم الختامي عن خطة العمل في عام 2020.

وسيتم خلال الملتقى استعراض تجربة التأمين التكافلي في ليبيا ودور الرقابة الشرعية في سلامة التأمين التكافلي من خلال محاضرة سيقدمها الدكتور محمد الصغير.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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